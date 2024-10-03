«Мы заслужили минимум одно очко». Главный тренер «Алтын Асыра» о поражении от «Аль-Халдии»

Туркменский футбольный клуб «Алтын Асыр» потерпел обидное поражение от бахрейнской команды «Аль-Халдия» со счетом 0:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов АФК-2. Матч, состоявшийся в Ашхабаде при поддержке 15 500 зрителей, держал болельщиков в напряжении до финального свистка.

Единственный гол в игре был забит на четвертой добавленной минуте первого тайма. Форвард гостей Усама Беллатрече оказался в нужном месте в нужное время, отправив мяч в сетку ворот хозяев. Этот гол стал решающим в матче, несмотря на все усилия туркменской команды во втором тайме.

Главный тренер «Алтын Асыра» Язкули Ходжагельдыев после матча не скрывал разочарования: «Я считаю, что мы минимум одно очко сегодня заслужили, но это футбол, так бывает. Немного везения, я думаю, не хватало. Мы играли в то, что мы можем и насколько мы готовы, мы показали свою игру».

Отвечая на вопрос о пропущенном голе, Ходжагельдыев признался: «Мы тоже в динамике точно не видели, нужно будет посмотреть уже детально после игры». Тренер также прокомментировал отсутствие игроков Аннаоразова и Мирсултанова: «Тяжело говорить, потому что мы все равно создали достаточно моментов, особенно во втором тайме, и другой футбол показали, но, к сожалению, не смогли забить».

Наиболее опасный момент для «Алтын Асыра» возник на 85-й минуте, когда вышедший на замену Арслан Сапаров не смог реализовать, казалось бы, верный шанс. Ходжагельдыев так прокомментировал этот эпизод: «Был стопроцентный момент, там тяжело не забить в такой ситуации, но такое бывает».

Главный тренер «Аль-Халдии» Али Ашур выразил удовлетворение результатом: «Это очень важная игра для нас, мы рады, что смогли сегодня победить и заработать три очка. Относимся с огромным уважением к «Алтын Асыру», их игрокам и тренеру. Игра была трудной, особенно в начале первого тайма. Но смогли переломить сопротивление и забить гол». Ашур также отметил, что во втором тайме его команде пришлось внести коррективы: «Нам пришлось сделать несколько замен, чтобы не дать их быстрым игрокам убегать в контратаки».

Лучший игрок матча и автор победного гола Усама Беллатрече подчеркнул командный дух: «Мы пытались играть от себя, тренер подсказал нам перед игрой, как лучше действовать против «Алтын Асыра», и мы очень усердно готовились на тренировках, очень дисциплинированно провели этот матч».

Это второе поражение подряд для «Алтын Асыра» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов АФК-2. В первом туре команда уступила на выезде «Эйр Форс» со счетом 1:2. Несмотря на неудачный старт, Ходжагельдыев остается оптимистичным: «Всего два тура прошли, впереди еще есть четыре. Будем готовиться, это кубковый турнир, продолжать и дальше будем готовиться, для этого у нас все есть».

Стоит отметить, что в конце второго тайма голкипер «Алтын Асыра» Батыр Бабаев, почувствовав дискомфорт, попросил замену. Вместо него на поле на 88-й минуте вышел Довлетмухаммет Джаллатов. О состоянии вратаря Ходжагельдыев сказал: «Пока мы не знаем, что с ним, узнаем, потом посмотрим».

В следующем туре 6 ноября «Алтын Асыр» проведет матч на выезде против ФК «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии, где команда попытается набрать первые очки в турнире и вернуться в борьбу за выход из группы.