Культурный обмен: как туркменские журналисты открывают для себя Измир

На третий день визита в Турцию делегация туркменских журналистов совершила увлекательное путешествие по знаковым местам Измира и его окрестностей.

Как сообщает корреспондент Turkmenportal, день начался с посещения Музея оливкового масла KZM Urla, где гости ознакомились с тысячелетней историей оливководства в регионе. Особое впечатление на делегацию произвел экспонат — корень оливкового дерева возрастом около 1000 лет.

Следующим пунктом маршрута стал древний город Эфес — жемчужина античной архитектуры. Журналисты осмотрели руины некогда величественных зданий, включая знаменитый Храм Артемиды и библиотеку Цельсия.

Завершилась экскурсия в живописной деревне Шириндже, славящейся своими кулинарными традициями и виноделием. Здесь делегация смогла оценить аутентичную атмосферу турецкой глубинки и насладиться местными деликатесами.

Этот насыщенный день позволил туркменским журналистам глубже понять культурное богатство Эгейского региона, что, несомненно, послужит укреплению культурных связей между Туркменистаном и Турцией.

Ранее мы сообщали, что делегация из семи представителей крупных новостных сайтов Туркменистана продолжает свой культурно-познавательный визит в турецкий город Измир,Турция.