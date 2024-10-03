Кикбоксёры Туркменистана завоевали 12 медалей на молодёжном Кубке мира в Ташкенте

Туркменские спортсмены завоевали 7 золотых и 5 бронзовых медалей на молодёжном Кубке мира по кикбоксингу, завершившемся в Ташкенте, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Соревнования, проходившие под эгидой Всемирной ассоциации кикбоксёрских организаций (WAKO), собрали более 2000 спортсменов из более чем 40 стран. Турнир включал в себя состязания в семи дисциплинах на ринге и татами, охватывая различные стили кикбоксинга, включая «фулл-контакт», «лоу-кик», «кик-лайт» и К-1.

Золотых медалей в составе туркменской сборной были удостоены: Акмырат Акмырадов в разделе «фулл-контакт», Кирилл Воеводин в «лоу-кик», Мухамметали Оразмухаммедов в «кик-лайт», а также Расул Рустамов, Саламатхан Балтаев, Нурмухаммет Джораев и Сердар Бекенов в разделе К-1.

Бронзовые награды завоевали: Рашит Гелдимаммедов в «лоу-кик», Хангелди Атабаев в «кик-лайт», а также Гуванч Махмудов, Гуванч Бабаев и Ихлас Баев в К-1.