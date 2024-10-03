Иорданские арбитры назначены на матч Лиги чемпионов АФК-2 между «Алтын Асыром» и «Аль-Халдией»

Судейская бригада из Иордании во главе с 39-летним Ахмадом Ибрагимом будет обслуживать матч второго тура Лиги чемпионов АФК-2 между туркменским клубом «Алтын Асыр» и бахрейнской командой «Аль-Халдия». Встреча состоится 2 октября на стадионе «Ашхабад» и начнется в 19:00 по местному времени.

В судейскую бригаду также вошли ассистенты рефери Кайс Хамис и Хамза Абуобид, а также четвертый арбитр Мохаммад Арафа.

Накануне игры в Ашхабаде прошла пресс-конференция с участием представителей обеих команд, где они поделились своими ожиданиями от предстоящего матча. Это мероприятие позволило журналистам и болельщикам получить дополнительную информацию о подготовке команд и их настрое на игру.