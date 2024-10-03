В Туркменистане идет регистрация на участие в международном форуме CIET 2024
В Ашхабаде с 3 по 5 ноября будет проходить международная конференция и выставка «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана» (CIET 2024).
В связи с этим открыта регистрация на участие в конференции и выставке, сообщает «Туркменистан: Золотой век».
Мероприятие приурочено к широко отмечаемому в Туркменистане Дню работников строительного и промышленного комплекса.
Организаторами форума являются Министерство строительства и архитектуры, Министерство энергетики, Министерство промышленности и строительного производства, Государственный концерн «Туркменхимия» и другие ведомства Туркменистана.
Участие в CIET 2024 позволит делегатам лучше понять инвестиционные возможности в ключевых секторах экономики Туркменистана, а также обсудить перспективы долгосрочного сотрудничества.
Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте форума.