В Туркменистане идет регистрация на участие в международном форуме CIET 2024

В Ашхабаде с 3 по 5 ноября будет проходить международная конференция и выставка «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана» (CIET 2024).

В связи с этим открыта регистрация на участие в конференции и выставке, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие приурочено к широко отмечаемому в Туркменистане Дню работников строительного и промышленного комплекса.

Организаторами форума являются Министерство строительства и архитектуры, Министерство энергетики, Министерство промышленности и строительного производства, Государственный концерн «Туркменхимия» и другие ведомства Туркменистана.

Участие в CIET 2024 позволит делегатам лучше понять инвестиционные возможности в ключевых секторах экономики Туркменистана, а также обсудить перспективы долгосрочного сотрудничества.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте форума.