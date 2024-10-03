В Туркменистане в октябре пройдет ряд международных событий в сфере культуры

Культурная программа октября в Туркменистане насыщена интересными событиями международного уровня.

Так, с 15 по 17 октября в Ашхабаде пройдут Дни культуры Российской Федерации. Напомним, что о проведении данного мероприятия еще в апреле сообщал в интервью ТАСС посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев.

С 18 по 20 октября Ашхабад принимает II театральный фестиваль стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Об этом сообщала на заседании Правительства в июне вице-премьер М.Маммедова. Ожидается участие театральных коллективов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Также планируется провести очередное заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ.

С 27 по 29 октября в Ашхабаде и Мары будут проходить мероприятия в рамках Дней культуры Республики Армения в Туркменистане. Напомним, что вопрос о проведении данного мероприятия обсудили во время встречи в Ереване в марте посол Туркменистана Мухамметгелди Аязов и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.