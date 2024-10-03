В Китае установили два новых рекорда во время шоу дронов

В китайском технологическом центре Шэньчжэнь состоялось световое представление, которое вошло в историю сразу с двумя мировыми рекордами. 26 сентября небо над городом озарилось светом более 10 000 дронов, сообщает Mail.ru.

Ключевым моментом шоу стало синхронное выступление 7 598 беспилотников, управляемых единым компьютером. Эта часть представления установила новый мировой рекорд по количеству одновременно летающих дронов под централизованным контролем. Кульминацией стало формирование величественного изображения тигра на фоне скалы, которое продержалось в неподвижности 37 секунд, что также было зафиксировано как рекорд длительности.

Мероприятие, проходившее под темой «Небесный город», продемонстрировало не только образ тигра, но и другие впечатляющие световые инсталляции.

Шэньчжэнь, известный как «мировая столица дронов», в очередной раз подтвердил свой статус. По данным местного транспортного бюро, только за 2023 год в городе было зарегистрировано свыше 600 000 полетов квадрокоптеров, что свидетельствует о масштабном развитии индустрии беспилотных технологий в регионе.