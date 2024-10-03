В Ашхабаде состоялся творческий вечер, посвященный Герою Туркменистана Сарагту Бабаеву

2 октября, в Государственной академии художеств Туркменистана состоялся творческий совет под названием «Счастливая эпоха с Аркадаг Сердаром». Творческий совет был посвящен Герою Туркменистана, Почетному старейшине Туркменистана, двукратному лауреату Международной премии имени Махтумкули, Народному художнику, мастеру-скульптору Сарагту Бабаеву.

Преподаватели и студенты Государственной академии художеств Туркменистана от всей души поздравили скульптора с присвоением ему высокой оценки за самоотверженность — звания «Герой Туркменистана» и вручением ему золотого знака «Золотой Полумесяц».

В этом году, объявленном годом «Махтумкули Фраги — кладезь мудрости», преподаватель Государственной академии художеств Сарагт Бабаев создал ряд значимых скульптурных работ. Среди них — масштабный памятник Махтумкули Фраги, а также 24 монументальные скульптуры зарубежных деятелей, установленные в культурно-парковом комплексе.