Туркменские журналисты знакомятся с культурным наследием Измира и Урлы

Делегация из семи представителей крупных новостных сайтов Туркменистана продолжает свой культурно-познавательный визит в турецкий город Измир,Туркция. Поездка, организованная Министерством культуры и туризма Турецкой Республики совместно с Turkish Airlines, началась 29 сентября, передаёт репортер «Turkmenportal».

В первый день пребывания журналисты посетили регион Алачаты, где ознакомились со многими местными достопримечательностями, включая старую ветряную мельницу возрастом более 150 лет.

Второй день визита был посвящен изучению Урлы — исторического района, расположенного в 35 км от центра Измира. Делегация посетила местные бутики и мастерские, где создаются уникальные изделия ручной работы, такие как ковры, текстиль, деревянные изделия и керамика. Особое впечатление на журналистов произвела мечеть Фатиха Ибрахима Бея XIV века, сохранившаяся практически в первозданном виде.

Туркменские журналисты отметили, что Урла является уникальным местом, где древние традиции гармонично сочетаются с современным искусством. Они также узнали о знаменитых жителях региона, в частности о турецком писателе и философе Неджипе Азере.

В ближайшие дни делегация планирует посетить музей оливкового масла, древний город Эфес и археологический музей для более глубокого изучения истории региона. Визит туркменских журналистов в Измир направлен на укрепление культурных связей между Туркменистаном и Турцией.