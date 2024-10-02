Туркменистан принял участие в 16-й сессии Генеральной ассамблеи OTIF в Берне

Представители агентства Türkmendemirýollary («Железные дороги Туркменистана») впервые приняли участие во встрече лидеров 16-й сессии Генеральной ассамблеи Межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF), которая проходила с 25 по 26 сентября в городе Берне, Швейцарской Конфедерации. Об этом «Туркменпорталу» сообщили в Türkmendemirýollary.

Цель форума — активизация экспортного, импортного и транзитного грузооборота через международные транспортные коридоры.

Одной из главных тем встречи была активизация международных транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию, решение проблем и упрощение условий путем анализа норм международного права.

Учитывая выгодное географическое положение Туркменистана, был проведен ряд переговоров по увеличению экспортного, импортного и транзитного грузооборота по проходящим через страну международным транспортным коридорам.

Генеральный секретарь OTIF Вольфганг Кюппер, отметил, что Центральный международный транспортный коридор играет важную роль в обеспечении безопасной и своевременной доставки грузов, курсирующих между Европой и Азией, и он знаком с широкими возможностями Туркменбашинского международного порта. Принимая во внимание важность международных мультимодальных транспортных коридоров, пролегающих через территорию Туркменистана, генсек заявил, что целью создания долгосрочной стратегии является транзит основной массы грузов между Европой и Китайской Народной Республикой через Туркменистан. Вольфганг Кюппер выразил желание непосредственно участвовать в деятельности транспортного сектора Туркменистана.