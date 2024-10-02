Туркменистан озвучил новые инициативы в ходе саммита мэров «Города будущего»

В ходе саммита мэров «Города будущего», который проходил в Женеве с 30 сентября по 1 октября при организации ЕЭК ООН, туркменская делегация предложила начать международный диалог по двум ключевым вопросам: управление водными ресурсами и развитие городской молодежи.

В частности, туркменский спикер, хяким этрапа Аваза Довлет Джумаев озвучил предложение создать новый правовой инструмент по управлению водными ресурсами под эгидой ЕЭК ООН и организовать международную молодежную встречу в умном городе Аркадаг. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства Туркменистана при отделении ООН в Женеве.

Также Д.Джумаев в своем выступлении отметил достижения страны в области устойчивого развития городов, успешные проекты, подчеркнув роль Туркменистана в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Туркменский спикер рассказал о проекте «умного города» Аркадаг и представил национальную туристическую зону «Аваза», отмечает источник.