Туркменистан и США обсудили образовательные реформы и подготовку кадров

В рамках рабочей поездки делегации Министерства образования Туркменистана, состоялась продуктивная встреча с представителями AC Language School в США. В состав туркменской делегации вошли высокопоставленные лица, включая посла Туркменистана в США и заместителя министра образования, сообщает education.gov.tm.

AC Language School выступила с инициативой разработки специализированных образовательных программ, учитывающих специфику рынка труда Туркменистана и соответствующих международным стандартам. Это предложение направлено на поддержку стратегических целей Туркменистана по модернизации экономики и подготовке квалифицированных кадров.

Предложенные программы охватывают ключевые сектора экономики Туркменистана:

1. Туризм: курсы по международным стандартам обслуживания и межкультурной коммуникации.

2. Технологии и инженерия: программы по IT, программированию, 3D-печати и биоинформатике.

3. Бизнес и управление: курсы по бизнес-администрированию и управлению проектами на уровне MBA.

4. Энергетика: подготовка специалистов по возобновляемым источникам энергии и экологически чистым технологиям.

5. Агросектор: программы по агробизнесу, устойчивому сельскому хозяйству и переработке сельхозпродукции.

AC Language School также предложила внедрить систему международной сертификации, повышающую конкурентоспособность выпускников на глобальном рынке труда.