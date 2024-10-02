Концерт в честь Международного Дня музыки прошел в Лебапской спецшколе искусств

В зале Лебапской специальной школы искусств состоялся концерт-лекция, посвященный Международному дню музыки. Мероприятие было организовано и подготовлено преподавателями, и студентами отделений «фортепиано», «история и теория музыки», «искусство вокального пения», «струнные музыкальные инструменты».

Открыла концертную программу – ведущая Акджемал Сейиткулыева, поздравив всех музыкантов и деятелей искусства Лебапского велаята с их профессиональным праздником.

Основу концерта составили произведения представителей туркменской и западноевропейской музыкальной культуры – Курбана Кулиева, Нуры Халмамедова, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Астора Пьяццоллы.

Каждый музыкальный номер предваряли музыковедческие доклады студентов отделения «истории и теории музыки» — Фирюзы Курбановой, Джемал Эллиевой, Айлар Шатлыковой, Азизы Хасановой. Их цель- глубже познакомить слушателей со звучащей музыкой, раскрыть художественный облик композиторов, дать некоторые сведения об особенностях их музыкального стиля, исторической эпохе.

Первым номером прозвучала лирическая пьеса «Октябрь» из цикла «Времена года» Чайковского в исполнении студента 4-го курса фортепианного отдела Батыра Джораева.

Батыр Джораев – лауреат государственных и региональных музыкальных конкурсов, в числе недавних Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy ( Ашхабад, 2020); Ýaşlyk mukamy (Ашхабад, Туркменская национальная консерватория им.М.Кулиевой, 2024).

Талантливый воспитаник специальной школы искусств (класс опытного преподавателя Диларам Аванесовой), Батыр вместе со своим наставником подготовили для концерта сложнейшие произведения, требующие от музыканта прежде всего вдумчивого и серьезного отношения.

Артистично и виртуозно, с оттенком романтической одухотворенности им были исполнены Пьесы op.3 Прелюдия, Элегия, Полишинель — величайшего русского композитора рубежа XIX-XX веков Сергея Рахманинова.

В своеобразной трактовке молодого пианиста ярко проявились черты, характерные для музыки композитора — органичное сочетание широты мелодического дыхания с упругим энергичным ритмом, страстные порывы с упоённой поэтической созерцательностью, волевая решимость с трепетной настороженностью.

Лирико-психологический характер, светлая ностальгия романса Рахманинова «Сон», были тонко прочувствованы следующим исполнителем – учащимся 4-го курса «искусство вокального пения» Бабаджаном Мурадовым.

Особенно проникновенно, выразительно, с искренним волнением прозвучали два романса Нуры Халмамедова Gözel Şirgazy (солист – Ильшат Ильдаров) и Uýat eýleýir (солист-Бабаджан Ханмурадов), написанные на слова великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Динамичная колоритная пьеса Мердана Язмурадова Kebelek была представлена камерным трио (Анвар Джумакулиев – виолончель, Джамал Худайбердыева-скрипка, Батыр Джораев – фортепиано).

Оригинальным номером концерта стало популярное Libertango выдающегося аргентинского композитора XX века Астора Пьяццоллы. Записанное автором в 1974 году в Милане, произведение сочетает элементы джаза и классической музыки, представляя собой стиль нового танго «нуэво».

Libertango, сыгранное на двух роялях преподавателями Диларам Аванесовой и Аджап Иловой, покорило сердца публики самобытной интерпретацией, эмоциональностью высказывания и чувственной энергетикой.

Доминантой мероприятия стала пользующаяся большой популярностью, весёлая мелодия в стиле кантри (country music) А.Гуревича, А.Исаева «Старое банджо», искусно и легко исполненная Мерданом Исмаиловым (канун).

Завершило праздничный концерт выступление фортепианного дуэта Диларам Аванесовой и Батыра Джораева с «Поэмой-Концертом» Курбана Кулиева. Благодаря блестящей игре и мастерству исполнителей, произведение композитора написанное живым музыкальным языком и насыщенное национальным колоритом, оставило яркое незабываемое впечатление.

Международный день музыки (International Music Day) – праздник объединяющий всех музыкантов и любителей музыкального искусства. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году и отмечается ежегодно 1 октября. Одними из инициаторов празднования этого дня стали известный американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин и композитор Дмитрий Шостакович.

Сегодня этот замечательный праздник напоминает нам об уважении к музыкальной культуре всех народов и способствует популяризации музыкального искусства в мире. К этому дню симфонические оркестры и театры разных государств и стран, подготавливают премьеры, а лучшие исполнители и артисты приурочивают музыкальные концерты.