ЕБРР и Сообщество «Женщины в Бизнесе» проведут тренинг по управлению персоналом

18 октября 2024 года в Ашхабаде состоится уникальный тренинг «Отношение к сотрудникам – основа успешного бизнеса!», организованный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Сообществом «Женщины в Бизнесе».

Мероприятие ориентировано на женщин-предпринимателей, владельцев бизнеса и управленцев, стремящихся улучшить свои навыки в области управления персоналом и создать эффективные бизнес-системы.

Ведущий тренинга — Валентина Григорьева, эксперт с 20-летним опытом в сфере консалтинга. Участники получат знания о привлечении и удержании талантов, избегании типичных ошибок в управлении и систематизации бизнес-процессов.

Программа включает:

Изучение современных методик управления персоналом

Самооценку управленческих компетенций

Разработку индивидуальных планов развития компаний

Нетворкинг с другими предпринимателями

Тренинг пройдет в коворкинг-центре «Iş Nokady» (ТЦ «Arkaç») с 9:00 до 17:00. Стоимость участия составляет 600 манатов, включая кофе-брейки и обед.

Количество мест ограничено — всего 30 участников. Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке: https://forms.gle/YuifUG6PhPu4QXEZ8