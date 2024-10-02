ЕБРР и Сообщество «Женщины в Бизнесе» проведут тренинг по управлению персоналом
18 октября 2024 года в Ашхабаде состоится уникальный тренинг «Отношение к сотрудникам – основа успешного бизнеса!», организованный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Сообществом «Женщины в Бизнесе».
Мероприятие ориентировано на женщин-предпринимателей, владельцев бизнеса и управленцев, стремящихся улучшить свои навыки в области управления персоналом и создать эффективные бизнес-системы.
Ведущий тренинга — Валентина Григорьева, эксперт с 20-летним опытом в сфере консалтинга. Участники получат знания о привлечении и удержании талантов, избегании типичных ошибок в управлении и систематизации бизнес-процессов.
Программа включает:
- Изучение современных методик управления персоналом
- Самооценку управленческих компетенций
- Разработку индивидуальных планов развития компаний
- Нетворкинг с другими предпринимателями
Тренинг пройдет в коворкинг-центре «Iş Nokady» (ТЦ «Arkaç») с 9:00 до 17:00. Стоимость участия составляет 600 манатов, включая кофе-брейки и обед.
Количество мест ограничено — всего 30 участников. Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке: https://forms.gle/YuifUG6PhPu4QXEZ8