«Главная цель – победа»: «Алтын Асыр» готов к матчу с «Аль-Халдией» в Лиге чемпионов АФК-2

Завтра, 2 октября, футбольный клуб «Алтын Асыр» выйдет на поле против бахрейнской «Аль-Халдии» во втором туре Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2024/25. Матч состоится на стадионе «Ашхабад» и начнется в 19:00. Болельщики смогут бесплатно попасть на игру.

Сегодня главный тренер команды Язкули Ходжагельдыев и нападающий Мурат Аннаев провели пресс-конференцию, на которой поделились своими ожиданиями и планами на предстоящую игру.

Главный тренер Язкули Ходжагельдыев рассказал о состоянии команды и подготовке к матчу. Он отметил, что все игроки, за исключением защитника Сердара Аннаоразова, который получил небольшое повреждение, находятся в хорошей форме и готовы к игре.

Отвечая на вопрос корреспондента Turkmenportal, Ходжагельдыев подчеркнул, что после поражения в первом туре от иракского клуба «Эйр Форс» были сделаны выводы и внесены необходимые коррективы в оборонительные действия команды. Главный тренер ашхабадской команды выразил уверенность, что эти изменения помогут избежать ошибок, допущенных в предыдущем матче.

«Мы долго ждали этот матч, все ребята чувствуют себя хорошо, надеюсь, что завтра покажем достойную игру», – сказал Ходжагельдыев. Он также отметил, что команда тщательно изучила сильные и слабые стороны соперника и готова использовать эту информацию в свою пользу. «Достаточно было времени, чтобы их изучить, мы смотрели ту игру, которую они играли в первом туре против «Аль-Таавуна». У всех есть слабые и сильные стороны, но кто как их будет использовать – зависит от этого», — добавил тренер.

Нападающий Мурат Аннаев поделился своими мыслями о предстоящем матче и атмосфере в команде. «Атмосфера в команде перед игрой хорошая. Все готовы на сто процентов. Сделаем все, что в наших руках, чтобы заработать 3 очка», – сказал Аннаев. Он также отметил, что главная цель команды – одерживать победы в каждом матче, и выразил благодарность болельщикам за поддержку.

«В одиночку ничего нельзя добиться, все делаем вместе и всех результатов добиваемся вместе. Отдельно хочу поблагодарить всех наших соотечественников, кто нас поддерживает, постараемся вас порадовать и добиться победы в завтрашнем матче», – подчеркнул форвард «связистов».

Аннаев также прокомментировал уровень нового турнира Лиги чемпионов АФК-2, отметив, что он выше, чем у Кубка АФК, в котором «Алтын Асыр» ранее успешно выступал. «У нас очень большая ответственность, мы понимаем, что этот турнир уровнем выше, чем Кубок АФК, здесь много хороших команд. Что касается нас, то мы стремимся только вперед, надеемся, что нас ждет успех», – сказал он.

Завтрашний матч станет первой домашней игрой для «Алтын Асыра» в этом турнире, и команда надеется использовать фактор домашнего поля в свою пользу. «Определенная уверенность есть, когда дома играешь, и дополнительная мотивация тоже идет, но насколько это будет завтра работать, вот в этом вопрос. Надеемся на лучшее», – заключил тренер Я.Ходжагельдыев.