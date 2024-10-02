В Туркменистане запустили платформу «Электронная статистическая отчетность и бизнес-регистр»

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в партнерстве с Государственным комитетом Туркменистана по статистике объявили об успешном запуске платформы «Электронная статистическая отчетность и бизнес-регистр».

Платформа призвана преобразовать способ сбора и обработки статистических данных в стране, позволяя юридическим лицам и предпринимателям подавать и управлять статистическими формами в режиме онлайн.

Система упрощает регистрацию бизнеса, оптимизирует процессы отчетности и значительно повышает эффективность сбора и анализа данных.

Платформа предлагает ряд преимуществ, включая улучшенный доступ к данным в режиме реального времени для принятия более обоснованных решений, снижение административных затрат для респондентов и упрощение операций.

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане:

«Данная инновационная платформа представляет собой существенный прогресс в цифровой трансформации и экономическом развитии Туркменистана. Мы уверены, что этот инструмент обеспечит значительные преимущества как для статистических агентств, так и для всех экономических субъектов, участвующих в регистрации бизнеса, способствуя улучшению межведомственного сотрудничества и повышению общей экономической продуктивности».

Запуск платформы является частью усилий ПРООН по повышению институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике. Инициатива соответствует Концепции развития цифровой экономики Туркменистана на 2019–2025 годы, Национальной программе развития цифровой экономики Туркменистана на 2021-2025 годы и Национальной программе социально-экономического развития на 2022–2052 годы, которые придают приоритетное значение предпринимательству как движущей силе экономического роста и трансформации, сообщается в пресс-релизе ПРООН.