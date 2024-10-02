В Ашхабадском зоопарке поселился героический бурый мишка из России

В Национальном музее живой природы Туркменистана (Ашхабадском зоопарке) постоянное место жительства обрел молодой бурый медведь, прибывший сюда на днях из подразделения Московского зоопарка — Волоколамского центра воспроизводства редких диких животных.

Медведь передан в дар Ашхабадскому зоопарку Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана.

Как рассказала нам генеральный директор Московского зоопарка, президент ЕАРАЗА Светлана Акулова, мишка этот не простой, а героический: его кровь спасла жизнь другому медведю, а точнее — медведице. Как пояснила Светлана Владимировна, существует 7 групп медвежьей крови, и по счастливой случайности кровь Бублика (а именно так раньше звали нашего мишку) подошла больному животному. Это большая редкость: медведь-донор! Все подписчики соцсетей Волоколамского центра знают о Бублике и гордятся им.

Сейчас же бурый медведь из Волоколамска получил новое красивое имя – Сумбар, которое ему невероятно подходит! Его разместили в просторном вольере, где он понемногу начинает осваиваться.

К слову, сейчас Сумбар проявляет веганские повадки: он отказывается от мяса и рыбы, в основном налегает на яблоки, орехи и хлебные корки, пропитанные мёдом! Смотрители зоопарка уже полюбили его и кормежку устраивают по всем правилам кормления диких животных. Они заботливо прячут еду в разных местах вольера для того, чтобы Сумбар поискал её, как это делают животные в дикой природе.

Конечно, Сумбару нужно еще некоторое время для адаптации. А чтобы было не так скучно одному, к нему в скором времени как дар от Московского зоопарка будет отправлена подружка – самка бурого медведя, которую уже заочно назвали Айдере.

Половая зрелость у медведей наступает к трем годам жизни, а Сумбар и Айдере еще «маленькие», и у них будет время для того, чтобы подружиться, проникнуться чувствами друг к другу и, надеемся, создать семью.