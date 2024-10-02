В Ашхабаде отметили 75-летие образования КНР

30 сентября в столице Туркменистана прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине основания Китайской Народной Республики. Праздничный вечер состоялся в отеле «Йылдыз», сообщает корреспондент Turkmenportal.

Посол КНР в Туркменистане выступил с приветственной речью, отметив впечатляющие достижения Туркменистана за 33 года независимости. Дипломат подчеркнул растущую роль страны в поддержании региональной и глобальной безопасности. Особо была отмечена интенсивность двусторонних контактов на высшем уровне — в 2023 году лидеры двух стран встречались трижды.

В своем выступлении вице-премьер Туркменистана Ходжамурат Гелдимырадов сделал акцент на экономическом сотрудничестве между странами. Он подчеркнул, что Китай является ключевым внешнеторговым партнером Туркменистана. Особое значение, по словам вице-премьера, придается взаимодействию в нефтегазовой отрасли и развитию инвестиционного партнерства. Кроме того, Гелдимырадов отметил важность подготовки туркменских специалистов в высших учебных заведениях Китая, рассматривая это как стратегические инвестиции в человеческий капитал страны.

Гостям мероприятия были представлены блюда китайской кухни и тематическая выставка. Праздничный вечер продемонстрировал прочность дружественных связей между Туркменистаном и Китаем, а также обоюдное стремление к расширению сотрудничества.