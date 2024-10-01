Туркменские компании примут участие в выставке TransLogistica Kazakhstan 2024 в Астане

С 9 по 11 октября 2024 года столица Казахстана примет Международную выставку «Транспорт и Логистика» — TransLogistica Kazakhstan 2024. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре EXPO.

Выставка обещает стать значимым событием в транспортно-логистической отрасли, представив широкий спектр решений: от транспортно-экспедиторских услуг до современного программного обеспечения и оборудования для обработки грузов.

Ожидается участие около 200 компаний из 20 стран, включая Австрию, Китай, Россию, Германию, Турцию и другие. Туркменистан будет представлен двумя компаниями: «Конул Арзувы» и ИП «Хазар Ёл».

Программа выставки включает четыре отраслевые конференции, EXPERT TALKS по итогам транспортной недели, Деловой Совет «Казахстан – Нидерланды», а также презентации компаний-участников. Организаторы приглашают к участию экспертов отрасли, руководителей транспортных ведомств и топ-менеджеров логистических компаний.

Все желающие могут получить бесплатный билет на официальном сайте мероприятия.