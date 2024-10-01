Творческий вечер в честь туркменского классика состоялся в Астраханском госуниверситете

Литературно-музыкальный вечер памяти великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги состоялся в Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева.

Как сообщается на сайте университета, на мероприятии присутствовали атташе Консульства Туркменистана в Астрахани Энегуль Какаджанова, начальник международного отдела Международного университета гуманитарных наук и развития Арслан Чарыев и председатель Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан» Фаузия Кадырова.

В программу литературно-музыкального вечера вошли творческие номера, представляющие русскую и туркменскую культуры: чтение стихотворений Махтумкули Фраги на двух языках, исполнение туркменских народных песен и танцев, а также игра на национальных инструментах.

Студенческий ансамбль народного творчества «Этносфера» выступил с танцем «Волга», а другой коллектив исполнил песню «Матушка-земля».

Астраханский госуниверситет (АГУ) активно развивает сотрудничество с образовательными учреждениями Туркменистана, уделяя особое внимание сохранению единого культурного пространства.

Литературно-музыкальный вечер был организован в рамках реализации Плана по подготовке и проведению в 2024 году торжественных мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, утверждённого распоряжением губернатора Астраханской области.

Гости мероприятия выразили благодарность АГУ за активное сотрудничество и поддержку студентов из Туркменистана.