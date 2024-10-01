Прохладные ночи и местами дожди: всё о погоде в Туркменистане в первую неделю октября

Начало октября в Туркменистане ознаменуется прохладными ночами (местами до +6°C) и дождями в ряде регионов, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В Ашхабаде ожидается малооблачная погода, температура воздуха ночью от +11… +13 градусов до +16… +18 градусов, днём от +23… +25 градусов +34… +36 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается малооблачная погода, температура воздуха ночью +9… +14 градусов до +15… +20 градусов тепла, днём от +21… +26 градусов до +32… +37 градусов.

В Балканском велаяте переменная облачность, осадки в виде дождя во второй половине недели, температура воздуха будет колебаться от +11… +16 градусов до +17… +22 градусов +31… +36 градуса днём, в прибрежных этрапах велаята +22… +27 градусов.

В Марыйском велаяте переменная облачность, температура ночью от +8…+13 градусов до +15… +20 градусов, днём будет от +20… +25 до +32… +37 градусов.

В Лебапском велаяте переменная облачность, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха ночью от +7… +12 градусов до +14… +19 градусов, днём от +21… +26 градусов до +32… +37 градусов.