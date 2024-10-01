ЕБРР запускает серию бесплатных HR-тренингов для предпринимателей Туркменистана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует серию тренингов «Повышение навыков управления персоналом для региональных частных компаний в Туркменистане».

Мероприятия пройдут в четырех велаятах страны в октябре этого года.

Даты проведения тренингов:

г. Мары – 14 октября

г. Балканабад – 21 октября

г. Дашогуз – 24 октября

г. Туркменабат – 28 октября

Программа направлена на развитие ключевых навыков в сфере управления персоналом и разработки стратегических HR-процессов. Участники смогут освоить инновационные методы рекрутинга, мотивации сотрудников и управления их карьерным ростом.

Тренинги проведут эксперты компании «Maslahatly çözgut», которые поделятся практическими знаниями и помогут найти эффективные HR-решения.

Дополнительные преимущества участия:

Бесплатная HR-диагностика компании под руководством опытного консультанта

Анализ ключевых процессов управления персоналом

Отчет с рекомендациями по улучшению HR-практик

Участие в тренинге бесплатное. Проект финансируется Европейским Союзом.

Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке https://forms.office.com/r/YvKXTYic3Z до 2 октября. Количество мест ограничено.

Подробная информация о времени и месте проведения будет предоставлена позднее.