ЕБРР запускает серию бесплатных HR-тренингов для предпринимателей Туркменистана
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует серию тренингов «Повышение навыков управления персоналом для региональных частных компаний в Туркменистане».
Мероприятия пройдут в четырех велаятах страны в октябре этого года.
Даты проведения тренингов:
- г. Мары – 14 октября
- г. Балканабад – 21 октября
- г. Дашогуз – 24 октября
- г. Туркменабат – 28 октября
Программа направлена на развитие ключевых навыков в сфере управления персоналом и разработки стратегических HR-процессов. Участники смогут освоить инновационные методы рекрутинга, мотивации сотрудников и управления их карьерным ростом.
Тренинги проведут эксперты компании «Maslahatly çözgut», которые поделятся практическими знаниями и помогут найти эффективные HR-решения.
Дополнительные преимущества участия:
- Бесплатная HR-диагностика компании под руководством опытного консультанта
- Анализ ключевых процессов управления персоналом
- Отчет с рекомендациями по улучшению HR-практик
Участие в тренинге бесплатное. Проект финансируется Европейским Союзом.
Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке https://forms.office.com/r/YvKXTYic3Z до 2 октября. Количество мест ограничено.
Подробная информация о времени и месте проведения будет предоставлена позднее.