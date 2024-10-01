Граждане Узбекистана в Туркменистане смогут проголосовать на выборах в Олий Мажлис

В посольстве Узбекистана в Туркменистане состоялся брифинг, посвященный предстоящим выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, передает корреспондент Turkmenportal.

Временный поверенный в делах посольства Узбекистана Уктам Назаров сообщил, что при посольстве в Ашхабаде будет создан избирательный участок №43, где граждане Узбекистана, временно или постоянно проживающие в Туркменистане, смогут проголосовать с 17 по 23 октября 2024 года.

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана назначены на 27 октября 2024 года. Впервые они пройдут по смешанной избирательной системе: 75 депутатов будут избираться по мажоритарной системе, а остальные 75 – по пропорциональной. Избирательный процесс полностью цифровизирован с использованием информационной системы «E-saylov».

Особенностью этих выборов является значительное усиление роли парламента и местных представительных органов, закрепленное в обновленной Конституции Узбекистана. Расширены контрольные функции парламента над деятельностью исполнительных, судебных и правоохранительных органов.

В выборах примут участие пять политических партий. Ожидается, что за ходом голосования будут наблюдать более 1000 международных и зарубежных наблюдателей из 50 стран и 21 международной организации.

Для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, создан специальный сайт saylov.mfa.uz, позволяющий подать заявку на включение в список избирателей без необходимости постановки на консульский учет.