Государственный цирк Туркменистана представил праздничное шоу

Праздничное представление к Дню независимости Туркменистана подготовил коллектив Туркменского государственного цирка.

Представление начинается с парада-але, на которое под музыку оркестра выходят не только артисты цирка, но и по одному представителю цирковых животных – пони, алабай, обезьянка, верблюжонок и даже павлин. Павлин недавно попал в цирк, и у него еще нет своего номера. Для него выход на арену цирка – период привыкания к арене, звукам оркестра и аплодисментам зрителей, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Открывает шоу романтический номер с белоснежными голубями, символизирующими мир, любовь, добро.

Обновленное новыми трюками выступление акробатической группы «Галкыныш» покорило публику: невероятная скорость, гибкость, головокружительные сальто.

В представлении также принимает участие танцевальный ансамбль «Едиген».

Караван из шести верблюдов в блестящих попонах под руководством Арслана Аннамурадова сорвали шквал аплодисментов.

Восхитили публику и четыре обезьянки-наездницы дрессировщицы Лилианы Юсуповой.

С новым номером выступил клоун Ровшен Меляев. Легкой танцующей походкой он подошел к ударным инструментам и к удивлению зрителей превратился в приличного барабанщика.

Реприза, в которой Пена Муратдурдыев скатился по перилам от оркестрового балкона до манежа, до слез рассмешила зрителей. Сам симпатичный клоун, разогнав с пьедестала почета обезьян, определил себе за выступление 1 место.

Во втором отделении циркового представления выступили джигиты конно-спортивной группы «Галкыныш» под руководством Сердара Байрамдурдыева.

Джигиты на максимальной скорости выполняли всевозможные головокружительные трюки, подняв высоко над головами зеленый флаг Туркменистана.