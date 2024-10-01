В Ашхабаде состоится концерт в честь Международного дня музыки

1 октября ашхабадцы и гости столицы приглашаются на концерт, который традиционно проводится в Большом зале Туркменской национальной консерватории им. Майи Кулиевой в честь Международного дня музыки.

В программе концерта — знаменитые произведения классической музыки в исполнении известных музыкантов и вокалистов столицы.

Начало концерта в 18:30. Вход открыт для всех желающих.

Кафедра камерного ансамбля Туркменской национальной консерватории ежегодно организует атмосферный концерт к Международному дню музыки, который собирает вместе поклонников классической жанровой музыки. Такие концерты позволяют приобщиться к миру музыкального искусства и призваны поддержать инициативу 15-й Генеральной ассамблеи Международного музыкального совета от 1973 года, по которой 1 октября празднуется Международный день музыки.