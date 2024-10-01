В Ашхабаде пройдет концерт «Биение сердец»
Ашхабадцы и гости столицы приглашаются на концерт «Биение сердец», который пройдет в киноконцертном зале «Ватан» 14 октября.
В концерте принимают участие Елена Орешкина, Максат Иглиев и эстрадно-джазовая группа «Максимум».
В концертной программе прозвучат популярные инструментальные композиции и песни на греческом, турецком, итальянском, английском, туркменском, русском и азербайджанском языках.
Начало концерта в 19:00.
По вопросам приобретения билетов звоните по номерам:
+993 64 088829
+993 63 820358
+993 65 502095
+993 12 921865