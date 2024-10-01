В Ашхабаде наградили победителей конкурсов, проведенных в честь 300-летия Махтумкули

В Ашхабаде были подведены итоги творческих конкурсов, объявленных в честь 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги.

В год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» среди населения были объявлены различные конкурсы с целью тщательного изучения богатого литературного наследия великого поэта, а также поощрения молодежи, занимающейся творчеством.

в дни празднования Дня независимости Туркменистана победители творческих конкурсов были награждены специальными дипломами, почетными грамотами и ценными подарками от имени главы государства, сообщает «Туркменистан: Золотой век».