В Англии открылся первый в мире бар Джеймса Бонда

В лондонском торговом центре Burlington Arcade открылся первый в мире тематический бар, посвященный легендарному агенту 007 – Джеймсу Бонду. Об этом сообщает buro247.ru со ссылкой на Hypebeast.

Посетителей бара «007» встречает впечатляющая экспозиция: при входе установлены три искусно выполненные вручную скульптуры, вдохновленные культовым автомобилем Aston Martin DB5. Под ногами гостей расстилается ковер с известными цитатами из бондианы, создавая атмосферу полного погружения в мир шпионских приключений.

Для истинных поклонников франшизы бар предлагает уникальную коллекцию памятных предметов, связанных с героем. Среди экспонатов можно увидеть золотой слиток из Форт-Нокса, гольф-обувь Голдфингера и даже знаменитую шляпу Одджоба.

Особое место в экспозиции занимает коллекция часов Omega, которые носил Бонд. Среди них выделяются модели Seamaster Diver 300M Commander’s и лимитированная серия Seamaster Diver 300M James Bond 2019 года, обе изготовленные из желтого золота.

Бар «007» будет открыт для посетителей до 31 декабря 2024 года.