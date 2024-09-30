Туркменские школьники завоевали медали на Всемирном конкурсе изобретений в Малайзии

В Куала-Лумпуре прошел 6-й Всемирный конкурс и выставка изобретений (WICE), организованный Ассоциацией молодых учёных Индонезии и Университетом MAHSA. В этом престижном международном конкурсе приняли участие 126 талантливых школьников из 15 стран мира, включая четверых учеников из Ашхабадской специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши, сообщает сайт Министерства образования страны.

Туркменские школьники продемонстрировали выдающиеся результаты. Ученику 11-го класса Мыратлыеву Керимберди был присуждён специальный приз и золотая медаль за проект «Веб-сайт Novalorep». Ученику 12-го класса Мергенову Огузхану была присуждена серебряная медаль за проект «Склад с контролируемой атмосферой». Ученики 11-го класса Одемырадов Рахманберди и Арсланов Айхан также получили серебряные медали за проекты «Веб-сайт E-авто» и «Веб-сайт E-аренда» соответственно.

Команду туркменских школьников возглавлял учитель информатики Овезгельди Джаналиев.