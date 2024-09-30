Туркменистан участвует в международном форуме туризма в Грузии

Делегация Туркменистана, возглавляемая начальником департамента по туризму Министерства культуры, принимает участие в ежегодном международном форуме Всемирный день туризма ООН, который открылся 27 сентября в Грузии. В мероприятии участвуют высокопоставленные гости из многих стран, министры туризма, представители международных организаций и профессионалы в сфере туризма. Об этом говорится в сообщении посольства Туркменистана.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе и Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили обратились к собравшимся с приветственными речами. Главная тема форума в этом году — «Туризм и мир». В рамках мероприятия проходят дискуссионные панели, на которых обсуждаются мировые тенденции развития туризма и важность мира для индустрии.

Участники форума отметили, что туризм может играть жизненно важную роль в укреплении мира и взаимопонимания между нациями и культурами, а также в поддержке процессов примирения.