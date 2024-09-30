Миссия Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов посетила Туркменистан

В Ашхабаде с 24 по 28 сентября находилась с миссией аккредитационная комиссия Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Основная цель визита была оценка соответствия Национального музея живой природы Туркменистана (Ашхабадского зоопарка) международным стандартам для включения его в члены ЕАРАЗА, передает корреспондент «Туркменпортала».

В комиссию во главе с Генеральным директором Московского зоопарка, президентом ЕАРАЗА Светланой Акуловой вошли исполнительный директор ЕАРАЗА Владимир Фролов, главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров и заведующий Сургутским зоопарком Александр Прокофьев.

В ходе визита члены аккредитационной комиссии провели встречи с руководством и специалистами Ашхабадского зоопарка, осмотрели его территорию, вольеры, ознакомились с распорядком и правилами ухода за обитателями вольеров и аквариумов.

Собрав необходимый материал на соответствие Ашхабадского зоопарка международным нормам, члены аккредитационной комиссии ЕАРАЗА подготовят обзор для передачи на рассмотрение комиссии по благополучию, этике и членству, которая в свою очередь поставит вопрос о приеме в членство на Президиуме ЕАРАЗА. Как отметила Светлана Акулова, возможно, решение о приеме в членство Ашхабадского зоопарка будет принято уже к декабрю этого года.

Российские гости также привезли в подарок подборку специализированных книг и справочников по зоопарковскому делу для библиотеки Ашхабадского зоопарка.

Напомним, что решение об аккредитации Национального музея живой природы на членство было принято ЕАРАЗА в июле этого года на основе заявки от Туркменистана, а также по итогам Международной конференции ЕАРАЗА, на которой была презентована деятельность Ашхабадского зоопарка.