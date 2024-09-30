В Нью-Йорке прошли туркмено-американские переговоры

По завершению встречи формата «C5+1», которая проходила 27 сентября в Нью-Йорке, состоялся обмен мнениями между главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и Государственным секретарем США Энтони Блинкеном по дальнейшему развитию туркмено-американского сотрудничества. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Далее состоялись туркмено-американские переговоры в составе представительных делегаций двух стран.

Американскую сторону возглавлял Старший директор Совета национальной безопасности США Николас Берлинер. Также с американской стороны участвовали Специальный советник Государственного департамента США Сара Минкара, глава отдела Государственного департамента США Том Вест, координатор отдела Государственного департамента США, посол Элизабет Ричард и другие официальные лица.

В ходе переговоров была отмечена необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества Туркменистана и США в сфере безопасности.

Особое внимание было уделено энергетической проблематике. При этом было подчеркнуто, что Туркменистан и США идут по пути рассмотрения международных контактов в области международной энергетики.

Наряду с этим, была подчеркнута роль Туркмено-Американского делового совета, являющегося эффективным механизмом взаимодействия между двумя странами.

Делегациями также была подчеркнута многолетняя работа и содействие в рамках программ правительства США по академическому обмену.

Стороны согласились, в дальнейшей активизации работы в данном направлении, отмечает источник.