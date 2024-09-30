В Брюсселе отметили 33-ю годовщину независимости Туркменистана

Посольство Туркменистана в Королевстве Бельгия организовало торжественный прием в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана.

Мероприятие собрало широкий круг участников, включая послов более 20 стран, представителей дипломатического корпуса Брюсселя, структур Европейского Союза, Министерства иностранных дел Бельгии, а также руководителей аналитических центров, бизнес-сообщества, СМИ и культурных организаций.

Мероприятие началось с торжественного приветствия гостей, в ходе которого прозвучали гимны Туркменистана, Бельгии и Европейского Союза. Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов в своей речи отметил успехи Туркменистана за годы независимости и подчеркнул важность двусторонних отношений с Бельгией и ЕС в различных сферах.

Генеральный директор по двусторонним вопросам Министерства иностранных дел Бельгии Жерон Кореман также выступил с речью, подчеркнув важность укрепления связей между Туркменистаном и Бельгией. Одним из ключевых моментов вечера стало представление музыкального видеоклипа о Туркменистане в исполнении бельгийского рэп-артиста Тони, символизирующего культурное слияние двух стран.

В рамках мероприятия также состоялся мини-показ мод от модного дома «Mengli Secrets» из Нидерландов, а музыкальная программа включала выступления местной скрипачки Аннетты Хоманн и туркменского исполнителя Язмырата Гарлыева. Вечер завершился дегустацией традиционных блюд туркменской кухни, оставив у гостей незабываемые впечатления.