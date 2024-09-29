Триумф туркменских шахматистов: золотые медали и исторический прорыв на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде

Туркменские шахматисты совершили настоящий прорыв на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, завершившейся в Будапеште. Мужская и женская сборные Туркменистана, изначально занимавшие 73-е место в рейтинге, завоевали малые золотые медали в своих категориях, продемонстрировав выдающиеся результаты и командный дух.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», мужская команда триумфально завершила турнир в группе «B», набрав 15 очков и оставив позади сильных соперников из Латвии и Казахстана. Женская сборная не отстала от своих коллег, одержав победу в группе «C» с 14 очками, опередив по дополнительным показателям команду Малайзии и шахматисток из Шри-Ланки.

Впечатляющие победы в последних турах позволили туркменским командам значительно улучшить свои позиции в общем зачёте. Мужская сборная, одержав победы над Сингапуром (3:1) и Израилем (2,5:1,5), заняла 24-е место. Женская команда, переиграв сборную Хорватии (2,5:1,5), поднялась на 32-е место. Эти результаты стали лучшими за всю историю участия Туркменистана в Всемирных шахматных олимпиадах.

Особенно примечательно, что мужская сборная Туркменистана опередила такие сильные команды, как Вьетнам, Иран, Болгария, Латвия, Казахстан, Швеция и Австрия, укомплектованные международными гроссмейстерами. Женская команда, состоящая из молодых шахматисток, превзошла более именитые сборные Италии, Австралии, Ирана, Словении, Чехии, Бельгии и Норвегии.

Генеральный секретарь Шахматной федерации Туркменистана Мерген Какабаев отметил, что ключом к успеху стал сплочённый командный дух. «В нужные моменты каждый игрок команды дорабатывал свои игры до самого конца и выжимал максимум из каждой возможности», – подчеркнул Какабаев.

Особенно драматичным стал 11-й тур, где судьба золотых медалей решалась в партиях Аллаяра Ширлиева против международного гроссмейстера Ильи Смирина и Джахан Реджеповой против мастера ФИДЕ Патрисии Вуйнович. Несмотря на разницу в опыте и рейтинге, туркменские шахматисты смогли одержать победы, обеспечив своим командам первые места в категориях.

В мужской сборной лучший результат показал 39-летний международный гроссмейстер Мейлис Аннабердиев, набравший 7 очков из 11 на второй доске. В женской команде блестяще выступила 17-летняя запасная Энеш Аразмедова, одержавшая победы во всех пяти сыгранных партиях.

Важную роль в успехе сборных сыграл тренерский состав. Тренер мужской сборной Сердар Аннабердиев и тренер женской сборной Шахрух Тураев провели комплексную подготовку игроков, включая теоретическую и психологическую работу. Для поддержки молодых игроков перед решающими встречами был даже привлечён профессиональный психолог.

Чемпионами в обеих секциях стала сборная Индии. В мужском турнире второе и третье места заняли сборные США и Узбекистана соответственно. Среди женщин серебро досталось Казахстану, а бронза – США.

Следующая, 46-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2026 году в Узбекистане. На церемонии закрытия президент FIDE Аркадий Дворкович передал флаг и факел соревнований лидеру узбекской команды Нодирбеку Абдусатторову.

Успех туркменских шахматистов на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде открывает новую страницу в истории шахмат Туркменистана и демонстрирует растущий потенциал страны на международной шахматной арене.