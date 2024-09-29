Теннисист Юрий Рогусский вернул себе титул первой ракетки Туркменистана

Пятикратный экс-чемпион Туркменистана Юрий Рогусский вернул себе звание первой ракетки страны, одержав впечатляющую победу в мужском одиночном разряде Кубка Туркменистана. В захватывающем финале, длившемся 2 часа 40 минут, Рогусский победил действующего чемпиона Мейлиса Оразмухаммедова со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (8:6). Об этом говорится в сообщении издания «Туркменистан: Золотой век».

Турнир, приуроченный к 33-й годовщине независимости Туркменистана, собрал 113 спортсменов на кортах многофункционального стадиона «Ашхабад». В соревнованиях приняли участие 59 юношей и 54 девушки из Ашхабада, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов, оспаривая призы в одиночных, парных и смешанном разрядах.

Путь Рогусского к финалу был полон испытаний. В четвертьфинале он едва не уступил Аллануру Даянджову, отыграв четыре матчбола во втором сете. Полуфинальный матч против Гурбанберды Гурбанбердыева продлился 2,5 часа и завершился победой Рогусского со счетом 6:2, 3:6, 7:5.

Финальный поединок стал кульминацией турнира. Несмотря на усталость после предыдущих матчей, Рогусский сумел переломить ход игры после проигранного первого сета. Решающий момент наступил на тай-брейке третьего сета, где Юрий отыграл три матчбола и завершил встречу эффектным эйсом.

В женском турнире неожиданную победу одержала 17-летняя Аиша Бикбулатова. В финале она в упорной борьбе победила Рожан Караджаеву со счетом 7:5, 7:5.

Юрий Рогусский дополнил свой успех победой в миксте, где в паре с 15-летней Сабиной Рахмановой они обыграли дуэт Дидар Вепамырадов/Марал Ахмедова. В мужском парном разряде победу праздновали Хаджимурад Чарыев и Мейлис Оразмухаммедов.