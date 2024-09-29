Спорный пенальти решил исход матча сборной Туркменистана в отборе на Кубок Азии U-20

Молодежная сборная Туркменистана по футболу до 20 лет проиграла команде Кыргызстана со счетом 0:1 во втором туре отборочного турнира Кубка Азии-2025.

Матч, прошедший в Бишкеке, завершился победой хозяев благодаря единственному голу, забитому с пенальти на 62-й минуте Бекназом Алмазбековым. Однако главный тренер туркменской сборной Довлетмурад Аннаев в послематчевом интервью назвал решение судьи о назначении пенальти ошибочным и ключевым фактором, повлиявшим на исход встречи.

Болельщики в социальных сетях также выразили сомнение в правомерности назначенного пенальти, отмечая, что сборная Туркменистана выглядела достойно на протяжении всего матча. Особо была отмечена уверенная игра вратаря туркменской команды Сейрана Аширова, который был близок к тому, чтобы отразить удар.

В интервью телеканалу «Кыргыз Спорт ТВ» после матча Довлетмурад Аннаев сдержанно прокомментировал ситуацию: «Судья так решил. Я считаю это решение ошибочным, но оно было ключевым. Игра была равной, у обеих команд были моменты, но решающий фактор не зависел от нас». Тренер также отметил, что игра кыргызской сборной в целом соответствовала ожиданиям туркменской команды.

Следующий матч туркменской сборной состоится 29 сентября против команды Мьянмы. Однако этот матч уже не будет иметь большого турнирного значения, так как обе команды, проиграв в первых двух турах, потеряли шансы на выход в финальную часть Кубка Азии-2025.