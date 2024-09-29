Сентябрь подходит к концу: время оплачивать коммунальные услуги через e.gov.tm!

Через несколько дней сентябрь месяц подходит к концу, а это значит, наступает время платежей за коммунальные услуги и связи. Счета за интернет и телефон от «Туркментелеком», телевидение «Alem TV», интернет и IPTV от «АГТС», а также подписка на онлайн-кинотеатр «Belet Film» — всё это требует своевременной оплаты.

Благодаря e.gov.tm, все эти платежи можно произвести онлайн, не выходя из дома. Портал предлагает удобный доступ к широкому спектру услуг, позволяя избежать очередей в кассах и сэкономить драгоценное время. В несколько кликов пользователи могут оплатить интернет, телефонную связь и телевидение, а также приобрести билеты на транспорт.

Платформа e.gov.tm значительно упрощает взаимодействие с госуслугами, предоставляя возможность управления своими счетами и планирования платежей. Это особенно актуально в конце месяца, когда важно погасить задолженности и обеспечить бесперебойную работу всех подключенных сервисов.