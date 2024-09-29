Самые высокие здания Анкары окрасились в цвета флага Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости

27 сентября столица Турции Анкара отметила 33-ю годовщину независимости Туркменистана красочной иллюминацией своих самых высоких зданий. Здания Союза торгово-промышленной палаты и биржи Турции, а также смотровая башня «Атакуле» были освещены цветами туркменского флага, создавая впечатляющее зрелище в ночном небе города.

140-метровое здание Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции, являющееся одним из самых высоких в Анкаре, было украшено эффектной подсветкой, превратившей его фасад в огромный красно-зеленый флаг с характерными туркменскими узорами, полумесяцем и пятью звездами.

Не менее впечатляюще выглядела и 125-метровая башня «Атакуле» — популярная достопримечательность и одно из самых посещаемых мест Анкары. На ней были размещены поздравления с Днем Независимости Туркменистана на турецком и английском языках. Кроме того, на большом экране делового центра «Атакуле» демонстрировался видеоролик, посвященный достижениям Туркменистана.