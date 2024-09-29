Рашид Мередов: «Туркменистан верит в ООН, в ее огромный созидательный потенциал»

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выступил на пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Глава внешнеполитического ведомства отметил значимость объединения усилий международного сообщества на пути к достижению всеобщего мира, стабильности и устойчивого развития. Мир и безопасность, устойчивое развитие, изменение климата и гуманитарные вопросы — эти направления деятельности Туркменистана названы как приоритетные.

Отметим ключевые тезисы в выступлении главы МИД Туркменистана:

Гуманитарная помощь Туркменистана афганскому народу будет продолжена, включая бесплатное строительство социальных объектов и обучение афганских студентов в учебных заведениях нашей страны. Таким образом, Туркменистан на деле подтверждает свою твердую позицию солидарности с народом Афганистана.

В решении глобальной климатической повестки дня Туркменистан будет уделять особое внимание охране окружающей среды в Центральной Азии и Каспийском регионе. В этой связи страна выступает за более активное и широкое участие ООН в спасении Аральского моря.

Туркменистан готов работать в направлении более активного сотрудничества с ООН, физического присутствия офисов Организации в регионе на постоянной основе. В качестве конкретного шага страна работает над созданием в сотрудничестве с ООН специализированной структуры — Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата.

Туркменистан обращается к ООН, ее профильным агентствам, таким как ЮНЕП и ПРООН, финансовым институтам, экологическим фондам, прежде всего Глобальному Экологическому Фонду, другим структурам с призывом перейти к системному и целенаправленному взаимодействию с прикаспийскими государствами в борьбе с обмелением водоема, разрушением его экологического баланса, сокращением биоразнообразия, по целому ряду других эколого-климатических проблем Каспийского моря.

В вопросах Устойчивого развития Туркменистан предлагает продвигать ряд конкретных инициатив, как то — разработка Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике, а также создание:

— Глобального атласа устойчивой транспортной связанности;

— Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

Туркменистан продолжит работу с ООН по преодолению последствий гуманитарных кризисов, решению проблем народонаселения, охране материнства и детства, защите прав инвалидов, беженцев, лиц без гражданства, по ряду других тем.

«Туркменистан верит в ООН, в ее огромный созидательный потенциал. Для нашей страны Организация Объединенных Наций была и остается уникальной структурой, обладающей универсальной легитимностью. Голос ООН должен оставаться решающим в обеспечении глобального мира и безопасности, устойчивого развития, решении гуманитарных проблем. Туркменистан и впредь будет вносить свой вклад в решение глобальных задач во имя будущего планеты через реализацию ее приоритетов», — заключил Р.Мередов.