Оразмухаммед Бяшимов: Чемпион, воспитывающий чемпионов

В тишине спортивного зала раздается глухой стук боксерских перчаток о грушу. Звук нарастает, ускоряется, словно отбивая ритм сердца чемпиона. Здесь, в святая святых туркменского тайского бокса, легендарный Оразмухаммед Бяшимов куёт новое поколение бойцов, вкладывая в них не только технику, но и дух победителя, который когда-то привел его самого к титулу чемпиона мира.

Оразмухаммед Бяшимов – живая легенда туркменского спорта. Заслуженный мастер спорта Туркменистана, чемпион мира 2001 года и чемпион Кубка мира 2003 года по кикбоксингу, он прошел путь от юного боксера до главы Федерации тайского бокса Туркменистана. Его история – это история неустанного труда, преданности спорту и стремления к высочайшим достижениям.

Путь чемпиона

Бяшимов начал свой путь в спорте тринадцатилетним подростком, придя в секцию бокса вслед за старшими братьями в 1986 году. Его талант и упорство быстро принесли плоды: он стал чемпионом национальных и всесоюзных чемпионатов по боксу в 1990-1991 годах, чемпионом ЦС «Динамо» в 1991 году. Международное признание пришло к нему в 1995 году, когда он занял второе место на Международном чемпионате класса «А» в Турции и вошел в десятку сильнейших боксеров мира в весовой категории 60 кг.

В 1999 году Бяшимов решил попробовать свои силы в кикбоксинге, и это решение принесло ему мировую славу. В 2001 году он стал чемпионом мира, а в 2003 году завоевал звание чемпиона Кубка мира. Его послужной список впечатляет: четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира в Ирландии, Австрии, Италии и США, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира в Греции (дважды) и Франции.

Тренер и наставник

Сегодня Оразмухаммед Бяшимов – не просто руководитель Федерации тайского бокса Туркменистана, но и активный тренер, ежедневно работающий с молодыми спортсменами. Он возглавляет Ашхабадский клуб «Боевые перчатки», где воспитывает новое поколение чемпионов.

Его преданность спорту приносит плоды. На V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Туркменистане подопечные Бяшимова завоевали 11 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых. Туркменские спортсмены заняли третье место в командном зачете – впечатляющий результат для молодой команды. «Честно говоря, во время подготовки к Азиаде я вообще дома не ночевал. Я был только с ребятами», – рассказывает Бяшимов.

Вдохновляя молодое поколение

Влияние Бяшимова на молодых спортсменов невозможно переоценить. Во время недавней тренировки корреспондент Turkmenportal побеседовал с юными воспитанниками клуба – братьями Исламом и Селимом Шамухаммедовыми. Ребята, учащиеся средней специализированной школы №27 Ашхабада, с восторгом отзываются о тайском боксе и тренировках под руководством Оразмухаммеда Бяшимова.

«Мне здесь все очень нравится, с большим удовольствием прихожу на тренировки», – делится старший брат Ислам Шамухаммедов. – «Занимаюсь уже несколько месяцев, надеюсь, скоро смогу принять участие в турнирах на международной арене, завоевать золото, как мой тренер, и прославить Туркменистан на весь мир».

Слова Ислама отражают тот энтузиазм и стремление к высоким целям, которые Бяшимов прививает своим ученикам. Он не просто учит их технике боя, но и вдохновляет мечтать о больших победах, следуя его собственному примеру.

Философия чемпиона

Бяшимов верит в талант туркменского народа и его природную предрасположенность к единоборствам. «Туркменский народ талантливый, туркменские ребята талантливые», – говорит он. – «Я думаю, в крови у туркменского народа это – отстаивать своё «я». Это большой плюс в спорте, очень большой плюс».

Но талант – это лишь основа. Главное, по мнению Бяшимова, – это упорный труд. «Что можно сказать ребятам – пусть тренируются, пусть работают. Они должны пахать, пока они молодые. Дети должны пахать в прямом смысле, а не в телефонах играть», – советует он.

Его собственный опыт – лучшее подтверждение этих слов. «Когда я сам тренировался, я бил 1000, полторы, 2000 раз. Один и тот же удар я бил, бил, бил», – вспоминает Бяшимов.

Взгляд в будущее

Сегодня под руководством Оразмухаммеда Бяшимова тайским боксом в Туркменистане занимаются около 200 спортсменов. Созданная в декабре 2014 года, организация активно развивается. Спортивные клубы тайского бокса действуют в каждом велаяте страны.

Бяшимов с энтузиазмом смотрит в будущее и поддерживает идею включения тайского бокса в программу Олимпийских игр-2028. «Я буду очень рад. Для нашего вида спорта это большие возможности в будущем», – говорит он.

Оразмухаммед Бяшимов продолжает свое дело, передавая свой опыт и знания молодому поколению. Его сын, студент второго курса Туркменского государственного института спорта и туризма Ибрагим Бяшимов, уже идет по стопам отца, став четырехкратным чемпионом Туркменистана по тайскому боксу.

Для многих юных спортсменов Оразмухаммед Бяшимов стал не просто тренером, но и вторым отцом. Его преданность спорту, неустанный труд и высокие достижения служат вдохновением для сотен молодых туркменских спортсменов, мечтающих прославить свою страну на международной арене.