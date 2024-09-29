Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече формата «C5+1» в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие во встрече формата «C5+1», которая проходила 27 сентября в Нью-Йорке с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

В своем выступлении Р. Мередов отметил эффективность данного формата и совместную работу в таких важных направлениях как экономика, безопасность, энергетика и изменение климата, сообщает МИД Туркменистана.

В этой связи было представлено видение туркменской стороны по укреплению сотрудничества Туркменистана и США в вышеупомянутых и других сферах, сообщает МИД Туркменистана.