В Туркменистане прошли праздничные скачки в честь Дня независимости страны

Сегодня утром Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где принял участие в праздновании Дня независимости страны. Мероприятие включало в себя традиционные конные состязания, являющиеся неотъемлемой частью туркменской культуры и символом национальной идентичности, пишет TDH.

Конные соревнования, проводимые в дни национальных праздников, имеют глубокие исторические корни в Туркменистане. Они не только демонстрируют мастерство наездников и красоту ахалтекинских лошадей, но и служат связующим звеном между современным Туркменистаном и его богатым культурным наследием.

Ахалтекинская порода лошадей, известная своей грацией, выносливостью и преданностью, занимает особое место в сердцах туркменского народа. Государство уделяет большое внимание развитию коневодства и конного спорта, рассматривая это как вопрос национальной важности. Президент Сердар Бердымухамедов лично курирует работу в этой области, которая ведется на научной основе.

Накануне, 27 сентября, в столице Туркменистана состоялся праздничный парад в честь 33-й годовщины независимости страны, где ахалтекинские скакуны также были представлены во всем своем великолепии.