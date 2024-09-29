В Нью-Йорке прошла встреча генсека ОЭС и главы МИД Туркменистана

На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджид Ханом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия. Среди приоритетов отмечены: энергетика, транспорт и связь, торгово-экономическая интеграция, цифровизация, развитие культурных связей.

Отдельно стороны остановились на вопросе укрепления международной правовой базы в рамках ОЭС и вклад страны в его кадровый потенциал.

Особое внимание уделено увеличению потенциала транспортно-транзитных коридоров по направлениям Север–Юг и Восток–Запад, стимулирование трансграничной экономической деятельности.

Асад Маджид Хан подтвердил заинтересованность в организации в городе Аркадаг мероприятий высокого уровня под эгидой ОЭС, в первую очередь нацеленных на вопросы устойчивого развития.