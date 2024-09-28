Туркменистан откроет торговый дом в Японии

Представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерства текстильной промышленности Туркменистана отправились с рабочей поездкой в Японию. Визит, который продлится до 28 сентября, направлен на укрепление экономических связей и продвижение туркменской текстильной продукции на японский рынок.

25 сентября туркменская делегация провела встречи с компанией «Masui Co.Ltd.» в Осаке, где обсуждались вопросы повышения качества текстильного производства в Туркменистане и производство полотенец по технологии «zero twist». Компания выразила готовность содействовать выходу туркменской текстильной продукции на японский рынок.

В этот же день делегация встретилась с представителями компании «Kuraray Trading Co.Ltd.», обсудив японские стандарты и технологии текстильного производства. Компания выразила готовность к сотрудничеству с Туркменистаном в области экспорта сырья для производства по технологии «zero twist».

26 сентября туркменская делегация посетила компанию «SHIMA SEIKI», производителя высококачественного текстильного оборудования. В ходе встречи обсуждались производственные возможности компании и требования японских покупателей к продукции.

Во второй половине дня делегация встретилась с компанией «Taishoboseki», ознакомившись с процессом производства высококачественной пряжи из импортного хлопка, включая коричневый хлопок.

27 сентября представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана провели встречи с JETRO по вопросу открытия торгового дома Туркменистана в Японии.