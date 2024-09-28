Туркменистан и John Deere обсудили перспективы сотрудничества

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом по развитию стратегического партнёрства в Центральной Азии компании John Deere Чаба Лейко, сообщает TDH.

Чаба Лейко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 33-й годовщиной независимости Туркменистана и выразил гордость многолетним сотрудничеством компании John Deere с Туркменистаном. Он подчеркнул, что компания заинтересована в продолжении и укреплении продуктивных деловых связей.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Туркменистана, и подчеркнул важность модернизации сектора с использованием инноваций и передовых технологий. Председатель Халк Маслахаты выразил готовность Туркменистана к дальнейшему сотрудничеству с John Deere, что будет способствовать обновлению материально-технической базы агропромышленного комплекса страны.

В завершение встречи обе стороны выразили уверенность в успешном продолжении взаимовыгодного сотрудничества.