Си Цзиньпин поздравил Туркменистан с Днем независимости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 33-й годовщины независимости страны, сообщает TDH.

В своем послании он отметил значительные успехи Туркменистана под руководством Сердара Бердымухамедова и выразил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Туркменистан непрерывно добивается новых успехов в государственном строительстве, а его влияние на региональном и международном уровнях значительно возрастает. Он также выразил уверенность в дальнейшем продвижении всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Туркменистаном.

В завершение своего послания Си Цзиньпин пожелал Туркменистану развития и процветания, а его народу – счастья и благополучия.