Президент Туркменистана поздравил народ с Днем независимости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил граждан страны с 33-й годовщиной независимости. В своем обращении он подчеркнул, что независимость является основой всех достижений и побед Туркменистана, а также залогом суверенитета и счастливой жизни народа. Об этом говорится в сообщении TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что за 33 года независимости Туркменистан достиг значительных успехов в политической, экономической, культурной и общественной сферах. Он также подчеркнул важность продолжающихся реформ и программ, направленных на социально-экономическое развитие страны и улучшение качества жизни граждан.

Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что торжественные мероприятия, приуроченные к 33-й годовщине независимости, укрепят единство и сплоченность народа, а также приумножат чувство любви к Родине.