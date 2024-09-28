Председатель Халк Маслахаты поздравил Президента Туркменистана с Днем независимости

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента с 33-й годовщиной независимости Туркменистана. В своем поздравлении он отметил значительные достижения Туркменистана под руководством Президента и выразил пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в государственной деятельности, сообщает TDH.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что независимость позволила реализовать мечты предков о суверенном государстве и возродить национально-духовные ценности. Он также отметил, что Туркменистан достиг значительных успехов в различных сферах, включая науку, образование, сельское хозяйство, коммуникации и здравоохранение.

В своем поздравлении Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность продолжающихся реформ и программ, направленных на социально-экономическое развитие страны, и выразил уверенность в светлом будущем Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.