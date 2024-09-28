Делегация Туркменистана во главе с Рашидом Мередовым находится с рабочим визитом в Нью-Йорке

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находится в Нью-Йорке с целью участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В рамках визита состоялась встреча делегации Туркменистана с Владимиром Воронковым, заместителем Генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления ООН. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в деле борьбы с терроризмом, подчеркнув роль Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии со штаб-квартирой в Ашхабаде, в составе которой работают представители Контртеррористического управления ООН.

Также состоялась встреча Рашида Мередова с Яном Боргом, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Мальта, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

При обсуждении вопросов, связанных с деятельностью ОБСЕ, был отмечен вклад Туркменистана в достижение целей и решении задач Организации. Стороны отметили важность предстоящего в конце текущего года заседания Совета Министров иностранных дел стран ОБСЕ. Также главы МИД двух стран обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Туркменистана и Республики Мальта.