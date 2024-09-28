Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем Восточного комитета германской экономики

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем акционерного общества компании «CLAAS» и председателем Восточного комитета германской экономики Катриной Клаас-Мюльхойзер для обсуждения перспектив дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщает TDH.

Во время встречи Катрина Клаас-Мюльхойзер поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с 33-й годовщиной независимости Туркменистана, и выразила гордость многолетним партнерством компании «CLAAS» с Туркменистаном. Она подчеркнула заинтересованность в укреплении продуктивных деловых связей.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что визит Клаас-Мюльхойзер станет важным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Германией, а также придаст новый импульс деятельности компании «CLAAS» на туркменском рынке. Он подчеркнул, что Туркменистан и Германия плодотворно сотрудничают в различных областях, включая политико-дипломатическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

В завершение встречи обе стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии двустороннего сотрудничества на принципах обоюдной выгоды и долгосрочности.